Fila de vacinação vazia da segunda dose Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 21/09/2021 15:58 | Atualizado 21/09/2021 15:59

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) deu início, nesta terça-feira (21), à antecipação da segunda dose da Pfizer para pessoas com 50 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina após a data prevista para suas faixas etárias. Mas, a reportagem do DIA verificou uma baixa procura pela segunda dose por pessoas acima dos 50 anos nos centros municipais de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte, e Manoel José Ferreira, no Catete, na Zona Sul.

Segundo a SMS, são cerca de 23 mil pessoas nessa faixa etária que ainda não tinham atingido o prazo inicialmente estabelecido para tomar a segunda dose. Com essa antecipação de 21 dias do intervalo inicial, a pasta espera promover uma homogeneidade da cobertura da população acima de 50 anos.

A servidora pública federal, Mariana Bastos, de 38 anos, tomou a segunda dose na Tijuca e contou que estava sem filas e o atendimento foi rápido. Para Mariana, os postos estavam mais vazios para a segunda dose, pois no dia em que ela tomou a primeira dose a Coronavac, que tem um intervalo menor de tempo entre as doses, estava sendo mais distribuída do que a Pfizer.



Mariana ainda contou ao DIA como a vacina salvou a vida dos pais dela. “A vacina é tudo. Meus pais ficaram internados com covid-19 no mês de agosto. Meu pai ficou com 75% do pulmão tomado. Ele com certeza não morreu por causa da vacina. Eles ficaram 10 dias internados. Estão com sequelas agora, arritmia cardíaca, mas não morreram. Se fosse um ano atrás, sem a vacina, ele teria morrido com certeza”.

O engenheiro eletricista, André Zuma, de 46 anos, também foi ao posto da Tijuca tomar a segunda dose da Pfizer, com a antecipação do intervalo. Ele disse que o centro de saúde estava bem vazio na manhã desta terça-feira.

“Não sei se existe uma baixa procura, mas me parece que ainda produzimos poucas vacinas e temos capacidade de vacinar mais. A vacinação da maior parte da população é fundamental para contermos a disseminação do vírus. Eu não tive covid-19, mas perdi alguns colegas de trabalho”, disse.

Calendário de vacinação no Rio

A vacinação dos adolescentes contra a covid-19 no município do Rio vai ser retomada esta semana. Na quarta (22) e quinta-feira (23), será feita a imunização das meninas com 13 anos. Na sexta-feira (24), será a vez dos meninos com 13 anos. Segundo a SMS, será usada exclusivamente a vacina da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para esta faixa etária.

"As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação", informou a pasta.

