Aulas poderão voltar em todas as unidades de ensino públicas ou particulares, nos diferentes níveis de educaçãoDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 05/10/2021 20:34

Rio - O Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19 (CEEC) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio recomendou o retorno pleno das aulas presenciais em todas as unidades de ensino públicas ou particulares, nos diferentes níveis de educação. A decisão foi debatida em uma reunião nesta terça-feira (5), e os especialistas levaram em consideração a melhora do cenário epidemiológico no município do Rio, com menor taxa de transmissão e hospitalizações pela doença, além do avanço da cobertura vacinal da população.



Para uma volta segura às escolas, a prefeitura manteve o uso obrigatório de máscaras de proteção e a maior ventilação possível nos ambientes. As salas de aula poderão retornar às suas configurações iniciais, recuperando a capacidade de estudantes que recebiam no período anterior à pandemia. Os casos de evasão escolar devem ser apurados por busca ativa de alunos, que devem ser atraídos novamente à rotina de estudos.



Em nota, a Associação Brasileira de Educação Infantil (Asbrei) declarou que apoia a decisão do Comitê Científico. "Todos os profissionais da Educação estão vacinados. As escolas da Educação Infantil, desde a retomada das atividades presenciais, há um ano, seguem rigorosamente todos os protocolos sanitários. Os alunos da Educação Infantil já foram muito prejudicados, em função do longo período em que as escolas permaneceram fechadas. Além disso, a interação é um dos pilares da Educação Infantil, essencial para o desenvolvimento completo das crianças", afirmou o vice-presidente da Asbrei, Frederico Venturini.