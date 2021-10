Rio das Ostras cancela Réveillon como medida preventiva da pandemia - Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 05/10/2021 14:14

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Riotur, publicou nesta terça-feira no Diário Oficial as empresas vencedoras que ficarão responsáveis pela organização do Réveillon na cidade. A empresa SRCOM-SR Promoções Culturais teve seu projeto aprovado pela Comissão de Avaliação e Seleção das Propostas do Caderno de Encargos e Contrapartidas e ficará responsável pela realização, organização, produção e captação de patrocínio para o evento na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Quantos aos eventos realizados em palcos espalhados pela cidade do Rio, três empresas apresentaram suas propostas, mas apenas a Donna Produções Culturais e a Lu Araújo Produções Artísticas foram aprovadas para por em prática seus projetos, juntamente com a Comissão da Riotur.

As empresas terão até o dia 31 de outubro para apresentar os patrocinadores oficiais. A Riotur ressaltou que a realização do evento está condicionada às determinações estabelecidas pelos órgãos competentes no combate à Covid-19.

A flexibilização das medidas no Rio

A segunda fase de reabertura também permite a realização de eventos em locais abertos com restrição de público de até mil pessoas e uso obrigatório de máscara.