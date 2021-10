Bondinho do Pão do Açúcar é um dos campeões de visitas turísticas do Rio - Imprensa Bondinho Pão de Açucar

Bondinho do Pão do Açúcar é um dos campeões de visitas turísticas do RioImprensa Bondinho Pão de Açucar

Publicado 05/10/2021 12:50

Rio - O Bondinho Pão de Açúcar terá uma programação especial durante o mês das crianças. De 05 a 18 de outubro, crianças entre 06 e 12 anos terão direito à entrada gratuita para se divertirem com todas as atrações do parque. Para aproveitar a promoção exclusiva, basta o responsável apresentar a identidade ou certidão de nascimento da criança na bilheteria do Bondinho Pão de Açúcar e retirar o ingresso, ou realizar a retirada através do site.

Para as crianças de 0 a 05 anos a entrada é gratuita, mediante a apresentação de certidão de nascimento original ou documento oficial de identidade com foto, não sendo necessária a retirada de bilhetes para acesso ao parque. A criança deve estar acompanhada de um responsável, caso não seja parente de até 3º grau, é indispensável uma autorização.

Além do desconto nos bilhetes, o parque também vai oferecer promoções especiais para as crianças em lojas e restaurantes selecionados. Os detalhes das promoções estão disponíveis no site. Para a visita, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site.

A programação especial de Dia das Crianças também conta com brincadeiras e atividades para os pequenos. Entre os dias 9 e 12 de outubro, o parque abre mais cedo, às 09h e recebe o Circo Macaco Prego, com apresentações musicais, teatrais, oficinas circenses e contação de histórias para as crianças.

As sessões acontecerão às 11h, 13h30, 14h30 e 15h30, no Anfiteatro, e será necessário fazer a inscrição no local para garantir a participação nas apresentações e oficinas. As atividades contam com limitação da capacidade, distanciamento e álcool em gel à disposição dos visitantes. Ao fim de cada sessão, será realizada a higienização do espaço.

É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou no app Conecte SUS, de acordo com o calendário de vacinação do Rio de Janeiro, e documento de identificação com foto para entrada no parque



Além disso, durante todo o mês de outubro, os cariocas e moradores do Rio e Grande Rio também poderão aproveitar o bilhete ‘Carioca Maravilha’, que oferece 50% de desconto no bilhete do Bondinho Pão de Açúcar, mediante apresentação de documento comprobatório.

Serviço

Dia das Crianças Datas: de 05 a 18 de outubro (gratuidade para crianças entre 06 e 12 anos); de 09 a 12 de outubro (atividades Circo Macaco Prego, com sessões às 11h, 13h30, 14h30 e 15h30, no Anfiteatro no Morro da Urca).

Horário de funcionamento do parque: segunda à quinta, das 10h às 19h, com entrada de visitantes no parque permitida até as 18h. Sexta à domingo, das 09h às 19h, com entrada até as 18h. Horário especial nos dias 09/10 a 12/10, das 09h às 19, com entrada até as 18h. Mais informações no site (www.bondinho.com.br).

Valor dos ingressos: R$ 120,00 (adultos) e R$ 60,00 (meia entrada).

Gratuidade para crianças entre 06 e 12 anos nas compras realizadas pelo site (www.bondinho.com.br) ou bilheteria.

A promoção será válida entre os dias 05 e 18/10 e é necessário haver um responsável pagante para direito à promoção.