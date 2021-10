Polícia Civil investiga desaparecimento de Nego do Borel - Reprodução

Publicado 05/10/2021 10:26 | Atualizado 05/10/2021 11:16

Rio - A Polícia Civil do Rio continua investigando o paradeiro de Nego do Borel nesta terça-feira. A mãe do cantor, Roseli Viana, e o empresário Anderson Faria são esperados para depor nesta terça-feira na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Não há horário previsto para os depoimentos.

Um boletim de ocorrência foi registrado no fim da manhã de segunda-feira pela mãe do artista na 42ª DP (Recreio) e o caso foi repassado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na noite de ontem (4).

Agentes da especializada realizam diligências para localizar o cantor e as investigações relacionadas ao desaparecimento estão em andamento, informa a Polícia Civil.

A assessoria de imprensa de Nego do Borel disse que ainda não tem informação sobre o paradeiro do artista.

Nego do Borel foi expulso do reality da Record TV 'A Fazenda 13' por suspeita de estupro de vulnerável contra a colega Dayane Mello, que também participa do programa. Em vídeos captados no reality, Nego do Borel e Dayane Mello aparecem na cama após uma festa. A participante, que estava visivelmente embriagada, chegou a dizer não às investidas do cantor, que prosseguiu.



Ao procurar a polícia na segunda-feira, Roseli Viana contou que foi alertada por amigos da família que o cantor andava depressivo nos últimos dias e tinha ligado para algumas pessoas se despedindo. Assustada, Roseli decidiu ir até a casa do funkeiro e ao chegar lá estranhou o comportamento do filho, que dizia frases sem nexo. Até que depois de alguns minutos, Nego pegou as chaves do carro e foi em direção a garagem sem camisa e descalço. Nego afirmou que a amava e precisava fazer uma coisa muito importante. Roseli ainda tentou segurá-lo, mas não adiantou.



No depoimento, Roseli acrescentou que tentou contato com Nego do Borel através do celular a tarde inteira e que achou uma mensagem do filho em um caderno: 'A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar'. Desesperada, antes de ir para a delegacia, ela ainda entrou em contato com a equipe do cantor que não sabia o paradeiro de Nego desde a manhã de segunda-feira.