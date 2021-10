Nego do Borel - Reprodução de internet

Publicado 05/10/2021 07:35 | Atualizado 05/10/2021 09:58

desaparecimento do filho, um amigo da coluna disse aonde o funkeiro passou a tarde da última segunda-feira (4): em Itacuruçá, um distrito do município de Mangaratiba. Esta coluna se orgulha muito dos amigos que tem. E também dos seis leitores barulhentos. Após noticiarmos com exclusividade que a mãe de Nego do Borel havia registrado um boletim de ocorrência por conta dodo filho, um amigo da coluna disse aonde o funkeiro passou a tarde da última segunda-feira (4): em Itacuruçá, um distrito do município de Mangaratiba.

O cantor chegou à tarde ao local, onde tem uma lancha. Não que isso mude alguma coisa, mas Nego fez uma espécie de cooperativa com mais cinco amigos. Todos pagam a cota dessa lancha e podem usar a embarcação alternadamente. Visivelmente triste, ele estava acompanhado apenas de um marinheiro. Dias atrás, ele já tinha feito uma postagem dizendo que ia morar com os peixes.

Desde que foi expulso de 'A Fazenda' por conta das cenas com Day, Nego tem andado cabisbaixo e depressivo. Aos amigos mais próximos, confessou que não conseguiria passar novamente por acusações de estupro (a Justiça o inocentou no caso de Duda Reis). "O linchamento virtual estava fazendo muito mal a ele", disse um amigo à coluna.

Na segunda-feira (4), antes de sumir, ele chegou a a postar um textão em seu Instagram: "Família, infelizmente estou tentando não deixar isso que aconteceu me abater, mas infelizmente tô aqui pra falar pra vocês que hoje a depressão me tomou. Acabei de chegar de uma festa muito depressivo. Não estou me vitimizando, mas quando vejo que tentei dar o meu melhor em um jogo que mexe com o nosso psicológico, e eu saio envergonhando a minha família e meus amigos, eu me quebro. Em todos os lugares que vou as pessoas só falam de 'A Fazenda', que estavam torcendo por mim, que parou de assistir porque eu saí... Mãe, eu te amo e te peço perdão por mais uma vez ser um idiota. Fui burro de ter ido para esse reality, mas eu achei que ali eu ia conseguir mostrar o filho, o amigo, o neto, o Leno Maycon que eu sou! Prometo que vou tentar melhorar, mas mãe... dessa vez eu estou tentando entender o que aconteceu. Eu não fiz nada e fui jogado para fora igual a um lixo!".