Rafaella Santos e Gabigol - Reprodução internet

Publicado 05/10/2021 05:00 | Atualizado 05/10/2021 09:57

Esta coluna tem apenas seis leitores, mas tem amigos em tudo quanto é canto. Descobrimos que Rafaella Santos, irmã do Neymar, alugou um senhor apartamento no badalado condomínio Península, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No imóvel, que é pra ninguém botar defeito, a influenciadora está fazendo uma grande reforma. A vizinhança do local, inclusive, acha que a Rafaella está indo morar no apartamento com o ex (ou seria atual?), o jogador Gabigol, já que ele tem sido visto visitando as obras ao lado de Rafaella.



Entre idas e vindas, o relacionamento de Gabigol e Rafaella Santos chegou ao fim no ano passado. Neste mesmo ano, os dois até ensaiaram uma volta, mas a relação acabou não vingando e em julho, eles foram vistos jantando em clima de romance em um restaurante do Rio, sendo esta a última aparição deles juntos publicamente. Pelo jeito, o namoro segue firme e forte.