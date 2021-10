Lucas Lucco - Reprodução de internet

Publicado 05/10/2021 08:03 | Atualizado 05/10/2021 08:03

Lucas Lucco resolveu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Um dos questionamentos foi sobre a sexualidade do cantor. "Lucas, o que você tem a dizer sobre a fofoca envolvendo você e Luan Santana?", foi a pergunta. O sertanejo respondeu: "Vou falar pra vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo...".