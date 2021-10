Juliana Paes e o marido Carlos Eduardo Baptista - Bernardo Zirkheuer Wedding

Publicado 05/10/2021 04:42

No último domingo, Juliana Paes e o marido, Carlos Eduardo Baptista, foram padrinhos de casamento de um casal de amigos. O enlace aconteceu na casa de festas Ballroom, no Alto da Boa Vista, e contou com toda pompa e circunstância. O evento foi produzido por um dos mais requisitados cerimonialistas do Rio, Edd Ventura, o queridinho dos famosos.