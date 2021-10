Luísa Sonza - Reprodução

Luísa SonzaReprodução

Publicado 04/10/2021 17:19

Instagram, o Facebook e o Whatsapp caíram na tarde desta segunda-feira (04), no mundo e a instabilidade dos aplicativos deixou os internautas desesperados, que foram reclamar no Twitter, única rede social ainda funcionando. Vários famosos reclamaram muito da falta de comunicação e um deles foi a cantora, Luísa Sonza. "Af put* que par**, Instagram e Whatsapp caíram e eu já tava a ponto de quebrar o celular achando que era a internet", escreveu a cantora. Logo depois, ela percebeu um fato: "Duas horas e meia sem Whatsapp e Instagram cheguei a conclusão que sou uma viciada do caralh* e estou com abstinência. Mark vai se fod*", começou no desabafo para completar: 'Meu Deus ! Estou me sentindo num limbo".

mds tô me sentindo num limbo — luísa SONZA (@luisasonza) October 4, 2021