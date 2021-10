Thalita e Oliveira Nobre assistiram a apresentação do pai, Dudu Nobre - Jan Sen

Publicado 04/10/2021 11:20

Em apresentação em uma casa noturna localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o cantor e compositor Dudu Nobre recebeu em sua plateia a presença das duas filhas, Olivia e Thalita Nobre. As meninas são frutos do relacionamento com a apresentadora Adriana BomBom.



As irmãs Nobre, que dificilmente são vistas na 'balada', estavam acompanhadas dos seus respectivos namorados e amigos. Elas curtiram e fizeram questão de tietar o pai famoso, ao término da apresentação, e marcaram presença no camarim.