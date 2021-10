Solange Gomes - Reprodução

Publicado 04/10/2021 15:55 | Atualizado 04/10/2021 16:12

A coluna até correu para ver no dicionário se existia um termo para definir 'gostosofobia', mas tudo não passou de uma palavra inventada por Solange Gomes. Ela explicou que sente na pele o preconceito por ser uma 'mulher sensual e gostosa'. Nesta segunda-feira (4), a peoa desabafou com Tiago Piquilo e Victor Pecoraro sobre as opiniões formadas que as pessoas têm dela. "Primeiro que acham que eu tenho 50 homens: um, paga uma conta; outro, dá um carro; outro, não sei o que. É isso que passa na cabeça das pessoas e é o contrário, não é nada disso. É o que eu falei do preconceito, da gostosofobia", disparou

O ator questionou a denominação: "Gostosofobia? Existe essa palavra?". A modelo, então, explicou a situação. "É um preconceito, né? De mulher sensual, mulher gostosa, bonita, mulher que trabalha com a sensualidade. As pessoas acham que a mulher é burra, que a mulher não sabe fazer nada, que tem uma vida fácil. É um preconceito. Existe esse preconceito", explicou.