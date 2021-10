Grávida, Ana Paula Evangelista se casa em castelo de Roma - crédito vinicius pozzatti

Publicado 04/10/2021 10:01 | Atualizado 04/10/2021 10:08

Ana Paula Evangelista, modelo e musa da Unidos da Tijuca, surpreendeu os convidados de seu luxuoso casamento, que aconteceu neste fim de semana, em um castelo de Roma, na Itália. A modelo chegou ao altar com um barrigão de sua primeira gestação. Evangelista se casou com o empresário e economista sueco, Marco Alessandro, e a cerimônia teve direito a toda pompa e circunstância.

A gravidez pegou muita gente de surpresa e foi motivo, é claro, para uma dupla comemoração no evento. Morando na Europa há mais de dez anos, Evangelista escolheu o famoso Castelo Odescalchi di Bracciano para abrigar sua cerimônia e recepção dos convidados. O local do casamento é o mesmo onde Tom Cruise trocou alianças com Kate Holmes.

Para o casamento, Nicolai Ricevimenti ficou encarregado do serviço de catering. O cardápio do casamento foi à base de peixe, com carne bovina para quem não come peixe e dois pratos vegetarianos.Uma carta de vinhos que agradou até aos mais exigentes amantes da bebida deu o toque final.

Veja fotos do enlace: