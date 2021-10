Jorge Perlingeiro e Gabriel David - Reprodução/Montagem

Esta humilde colunista não é baú para guardar segredo e por isso vai contar aqui que anda quente o clima nos bastidores da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA). O presidente, Jorge Perlingeiro, e diretor de marketing, Gabriel David, andam se estranhando por divergência de ideias com relação ao Carnaval do Rio. Tudo porque o namorado de Giovanna Lancellotti defende um formato bem mais moderno e rentável para as escolas de samba do que o atual. Mas, o que vem incomodando mesmo é que Gabriel tem aparecido bastante na imprensa para falar dos seus projetos provocando uma ciumeira geral na diretoria da entidade.

A coluna procurou a assessoria de Jorge Perlingeiro que negou o clima ruim com Gabriel. "O Gabriel é muito competente, um cara articulado e inovador. Ele deu a opinião dele. Não é a minha opinião e respeito muito o que ele fala. O trabalho do Gabriel na Liesa é de extrema competência, inclusive, já falei que ele pode ser um dia presidente", finalizou Perlingeiro. Já Gabriel David mandou uma nota: "As ações do presidente não cabem a mim. Ele tem total liberdade para ir e fazer o que quiser em nome da Liesa".