Fabricio Battaglini, Ana Maria Braga e Felipe Andreoli - Reprodução

Publicado 04/10/2021 16:36

Repórter do 'Mais Você', Fabrício Battaglini contou nesta segunda-feira (4) ter sido vítima de uma golpe pelo celular no último fim de semana. Ele revelou que teve uma foto clonada em um aplicativo de mensagens e os bandidos se passaram pelo jornalista para pediram dinheiro aos amigos e familiares.



Fabrício, primeiro agradeceu pela oportunidade de comentar sobre a experiência e depois desabafou com Ana Maria Braga. "Queria te agradecer porque pedi para dar esse relato, um relato pessoal que envolve a minha família. Quero agradecer pelo espaço. Espero que, sinceramente, depois dessa nossa conversa menos brasileiros caiam no golpe que eu caí, que minha família caiu e tantos caem. Estou revoltado. Não consigo esconder minha irritação porque depois de tantas reportagens explicando como não cair no golpe, como se proteger, vejo a minha família envolvida numa situação dessa. Até peço desculpas pela minha exaltação", revelou.



"Uma pessoa, se passando por mim, pediu dinheiro a uma pessoa da minha família. Como desculpa, ela disse que eu, supostamente, estaria sem sinal, que o aplicativo do banco estava dando problema. Essa pessoa da minha família disse que naquele momento não conseguiria realizar a transação, mas que conversaria com outro parente para ver isso. Desatenta, a pessoa não notou algumas incongruências, eu estava ocupado aqui com as gravações e esse tal parente fez o pix", explicou Fabrício, que teve prejuízo familiar avaliado em R$ 1.300.