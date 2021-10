Wesley Alemão - Reprodução

Wesley AlemãoReprodução

Publicado 05/10/2021 02:00

Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, Wesley Alemão resolveu denunciar nas redes sociais que foi vítima de preconceito no final de semana por tentar entrar de boné em um tradicional restaurante da capital paulista. "Estava passando em frente ao local e decidi parar para comer. Fui proibido de entrar por estar de boné. Eles alegaram que não era possível usar o 'acessório' dentro do estabelecimento. O estranho é que nas redes sociais do restaurante, outros famosos aparecem de boné", desabafou Wesley que recebeu várias mensagens de apoio de fãs e amigos. "Só queria entender! O problema dos bares e baladas de São Paulo é que eles acham que podem selecionar quem entra ou não no estabelecimento", comentou.