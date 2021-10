Larissa Manoela curte cachoeira em Poços de Caldas - Reprodução Instagram

Larissa Manoela curte cachoeira em Poços de CaldasReprodução Instagram

Publicado 04/10/2021 19:34

Como esta coluna antecipou, o elenco e equipes da novela 'Além da Ilusão', da TV Globo, está em Poços de Caldas, em Minas Gerais, para filmar o novo folhetim global. Larissa Manoela, a protagonista, também está por lá e tem aproveitado os momentos off de descanso para curtir as cachoeiras da região. Nas redes sociais, a atriz tem compartilhado detalhes dos passeios. As gravações na cidade terminam até o próximo dia 15.