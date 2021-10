Conrado e Andréa Sorvetão - Reprodução

Publicado 04/10/2021

Conrado e Andréa Sorvetão foram bastante criticados recentemente. O casal fez um vídeo, às vésperas do Dia dos Namorados, perguntando se alguma empresa se interessaria em patrocinar um duo 'hétero, cristão e tradicional'. Por causa da repercussão, eles acabaram perdendo a amizade de Xuxa.

Em uma recente entrevista ao canal 'Cara a Tapa', Conrado abriu o jogo. "Eu devo muito à Xuxa. Ela me ajudou financeiramente quando eu precisei: pagou a escola da minha filha, me trouxe de volta para o Rio e fomos morar no apartamento dela. No começo da pandemia eu não tinha condição nem de pagar condomínio”, disse o cantor. A loira ainda chegou a fazer um acordo de quatro anos para que o casal se fixasse em seu apartamento, mas eles apenas ficaram por sete meses e relembram a confusão, que resultou no corte da relação de amizade. "Nós lá em casa ficamos muito assustados porque um amigo não faz isso com o outro. Foi um choque. Ela cortou as relações com a gente. Fez uma live e disse que tinha se decepcionado com algumas pessoas e não queria nem mais estar por perto. Foi assustador”, contou ele.

O cantor também revelou que Xuxa sugeriu ao casal que gravassem um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido. O cantor gravou, mas não da forma como a apresentadora desejava: "O que eu posso fazer agora, é um vídeo para me retratar, não pedindo desculpa, porque eu não fiz nada para pedir desculpa. Vou fazer um vídeo para me retratar porque você tá me pedindo”, disse Conrado fez questão de elogiar a apresentadora. "Eu amo. Se alguém fala mal dela perto de mim, eu brigo".