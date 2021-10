Felipe Prior - Márcio Farias

Publicado 04/10/2021 05:00

Sempre muito cotado para entrar em outros realities após suas participação no 'BBB 20', Felipe Prior conversou com a coluna sobre a possibilidade de se confinar futuramente em 'A Fazenda'. Ele garante que para a Record tê-lo em seu elenco da atração rural, o pix do cachê tem que ser muito bom. Prior conta ainda se já tem ou não torcida declarada a algum peão ou peoa e revela com qual participante desta edição ele teria mais afinidade no jogo.

Verdade que você não participou da Fazenda porque não chegaram a um acordo financeiro? Você teria pedido cerca de R$ 600 mil e a produção declinou…

Eu cheguei a receber sondagens, mas eu não vou entrar em nenhum reality enquanto minhas questões jurídicas não se resolverem... Mas sobre essa questão de valor, eu só entro se for algo que valha muito a pena. O pix tem que ser bom. Os meus fãs têm que ligar lá para o (diretor Rodrigo) Carelli e pedir para ele me fazer um pix bom.



Você assiste ao programa?

Não tenho conseguido ver muita coisa, mas sempre que dá eu assisto, sim. Mas mesmo assim estou sempre por dentro de tudo, porque os meus fãs me contam tudo (risos).



Torce pra algum concorrente?

Eu ainda não tenho ninguém que eu possa dizer que estou torcendo. Tem alguns participantes que gosto mais do que o outros, em questão de jogo. Tem alguns que eu esperava mais, mas ainda acho que está muito cedo para declarar uma torcida. Porque mesmo tendo acontecido muita coisa em só duas semanas, queira ou não queira, o jogo ainda está muito no início. Acho que ainda vamos nos surpreender muito com a maioria ali.



Acha que 'A Fazenda' é mais difícil do que o 'BBB' por causa dos cuidados com os bichos?

Ah, é um desafio no sentido da obrigação, mas por outro lado é legal porque te permite ter contato com alguém 100% verdadeiro né, já que os bichos são sempre sinceros. Além deles te ajudarem a fugir do estresse do jogo. E para quem passou o 'BBB' quase todo na xepa, isso chega ser a um presente. Eu amo animais!



Você tem medo de algum bicho?

Não. De bicho a gente não tem que ter medo, tem que ter é do ser humano.



Entraria em algum outro reality?

Sem dúvidas nenhuma entraria. Sempre recebo convites, mas ainda tenho algumas questões aqui fora que precisam ser resolvidas primeiro.



Qual é a sua opinião sobre a expulsão de Nego do Borel do reality?

Eu não assisti toda a situação para ter uma conclusão. Sou a favor da Justiça, mas acho que antes de julgar é preciso você ter certeza, que é o que não vem acontecendo muito na internet.Quero deixar claro que não estou defendendo, nem acusando ninguém, mas como eu falei, não assisti para poder opinar.

Como ficou a sua relação com a Record após a sua negativa? Acha que pode vir a ser convidado para 'A Fazenda 14'?

Estou negociando, mas a minha prioridade ainda é ganhar a competição que eu perdi.



Conseguiu fazer amigos no 'BBB'?

Cara, fiz amizade sim, porém os mesmo são os meus amigos de antes. Todos os eventos, todos os lugares que eu vou, faço questão deles comigo. São pessoas que eu já conheço e gosto muito. Mas sim, fiz amizade com todos os meninos, trocamos uma ideia e sempre bate uma saudade o programa. E é aquilo, quem quer ser meu amigo, vai ser meu amigo. Quem não quiser não vai. Para mim existe uma grande diferença entre amigo mesmo e colega. E eu acredito que a maioria lá são colegas, porque para se tornar amigo mesmo demora um tempo. Mas eu sou um cara que gosto sempre de fazer amizades e lá não seria diferente. Poxa, nem preciso falar do Babu, né? Minha amizade com ele é muito verdadeira, inclusive aqui fora. Nossa relação passava de uma parceria apenas de jogo, criando um laço bem próximo de algo familiar mesmo. Éramos família lá dentro. Ele é um cara que eu levo para a vida e acho que dentro do jogo eu me permiti aprender muito com o Babu, assim como ele de certa forma aprendeu comigo também. A gente curtia muito nas festas e por muito tempo seguimos nós dois contra todo mundo no jogo. Mas sempre respeitando nossos adversários.



De quem você se aproximaria na 'Fazenda'? Com quem você mais tem afinidade?

Para conviver a base de jogo, ninguém. Eu jogaria sozinho. Meu jogo seria individual: descobrir a estratégia de cada um e mostrando a verdade de todo mundo. Quem quisesse fazer personagem ou ser planta, seria alertado no 'ao vivo'.