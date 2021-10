Karol Conká e Polidoro JR - Reprodução/Montagem

Karol Conká e Polidoro JRReprodução/Montagem

Publicado 03/10/2021 17:57

Se no campo profissional está tudo bem com o lançamento de 'Subida', primeira faixa do novo álbum 'Urucum', prontinho para entrar no mercado, Karol Conká também anda de bem com seu lado pessoal. A cantora está conhecendo melhor o jogador de futebol Polidoro Júnior. Isso mesmo, minha, gente: o ex-affair de Jojo Todynho. Os pombinhos até viajaram juntos neste final de semana para Maceió e curtiram as belezas naturais da capital alagoana na companhia de Carlinhos Maia. Uma pessoa próxima ao novo casal confirmou o romance para a coluna, que é do bem e acredita na cura pelo amor de todo e qualquer mal.