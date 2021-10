Rico e Erasmo discutem em 'A Fazenda 13' - Reprodução

Publicado 03/10/2021 11:45 | Atualizado 03/10/2021 11:47

Rico Melquíades e Erasmo Viana acordaram dispostos a discutir na manhã deste domingo (3) e não deu outrs. Os dois brigaram após o modelo fitness relembrar algumas punições causadas pelo humorista alagoano propositalmente.

"A sua punição idiota naquele dia lá", disse Erasmo que rapidamente foi interrompido: "Normal". Erasmo não gostou da fala do colega e questionou: "Isso é normal? Você prejudicou o grupo inteiro, sem água e sem gás".

O ex-participante do 'De Férias com o Ex', da MTV não calou a boca: "O povo leva punição aqui e nem por isso eu estou reclamando, e aí?" e Erasmo argumentou: "Você fez de propósito, ninguém faz punição de propósito. Rico, isso é hipocrisia, você tem que saber reconhecer, cara"

"Oxi, eu estou reconhecendo. Todo mundo levou punição aqui. A Marina levou garrafa e ninguém reclamou naquele dia", comentou e aí Erasmo alegou que a peoa não fez de propósito igual ele: "Ninguém levou punição porque quis. Você foi a única pessoa que chegou da votação, tirou o microfone, deu seu show aqui e tomou a punição de propósito para prejudicar a casa inteira".