Cauã Reymond e Jojo TodynhoReprodução/Instagram

O brasileiro é mesmo um bicho criativo. Quem vê nomes como Juliana Paes, Sabrina Sato, Simaria e Jojo Toddynho em Paris fazendo o alarde que estão fazendo como se fossem convidadas de honra das marcas, mal sabem os bastidores.



Juliana, Sabrina e Simaria foram até a capital francesa a convite de um grupo brasileiro que representa as marcas por aqui. Os assentos para as fofas, podemos dizer que não eram os mais próximos da passarela, mas nada como um bom telão para tapear na hora dos stories não resolva. Já Jojo Toddynho foi levada pela distribuidora do perfume que representa a marca aqui no Brasil para assistir ao evento, em local pouco privilegiado também. A funkeira falou com esta colunista direto da capital francesa. "Eu não fui convidada pelo Jean Paul Gaultier, que nem apareceu na festa e também não foi no jantar. Acho que ele nem sabe quem sou eu. Ou sabe, mas eu fui contratada pela marca".

Fontes dessa coluna em Paris nos contaram que tanto a cantora quanto o empresário Danilo Faro tem se portado como papagaios de piratas correndo atrás de famosos para fazer uma fotinho. Ambos contam com a ajuda de alguns amigos bem relacionados. Falando em bem relacionado, Matheus Mazzafera, sim, tem estado no buxixo, já que suas melhores amigas são top models internacionais e carregam o influencer para cima e para baixo nos eventos mais chiques e procurados da temporada de moda. A coluna então alerta: tem brasileiro interesseiro colando na aba de Matheuzinho. Fica aquela máxima: não acreditem em tudo que as celebridades postam. No mais, bom domingo a todos.