Marcos Mion e Viviane Araújo - Reprodução

Marcos Mion e Viviane AraújoReprodução

Publicado 02/10/2021 19:23 | Atualizado 02/10/2021 19:25

Marcos Mion mostrou suas tatuagens na TV em todo o seu braço pela primeira vez neste sábado (2). O apresentador revelou que se sentiu estranho, mas ao mesmo tempo livre, ao usar camiseta sem a preocupação de ter que esconder os desenhos por orientação da direção do programa. Pelo visto, o novo comandante do 'Caldeirão' alfinetou a antiga emissora, a Record TV e ainda revelou que vai poder usar o figurino mais vezes na Globo. Tão assistindo ao Caldeirão? Olha lá eu de camiseta pela primeira vez na TV desde que fechei o braço! Que estranho, por nunca ter acontecido antes, mas que libertador por saber que vai ser constante agora!", escreveu no Twitter.

Mais cedo, o apresentador fez questão de compartilhar uma cena inusitada que aconteceu em sua casa: a visita de um lagarto na área externa. Mion brincou que era um jacaré, mas depois contou a verdade. "É um lagarto! Mas o bicho é tão grande que brinquei que era um jacaré! Já chamamos os bombeiros porque se uma das minhas cachorras se encontra com o bicho…Pelo amor! Não quero nem pensar", explicou.