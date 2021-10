Daniel Adjuto - Reprodução

Publicado 02/10/2021 16:24 | Atualizado 02/10/2021 16:33

Depois da repercussão sobre um post parabenizando o namorado, o apresentador da CNN Brasil, Daniel Adjuto contou para a 'Veja SP', a decisão de expor sua intimidade, já que era a primeira vez que ele assumia o namoro com o médico Rafael Rocha e sua sexualidade. "Parei de me importar com o que os outros pensavam de mim", disse o jornalista de 31 anos, que ainda contou como o romance começou. "Nós nos conhecemos na Grécia, mas ele namorava. Anos depois, em um passeio de barco entre amigos, começamos a conversar.



No dia 21 de setembro, Rafael fez aniversário e Daniel fez um post romântico. "Rafa é um caso raro: tem 2 corações: o dele, que é gigante, e outro que doa diariamente a quem quer que seja. É nesse primeiro que está a base do segundo, o que bate no peito. Rafa faz cirurgia em bebês, recém-nascidos. Daí você tira… não é qualquer um que tenha tamanha delicadeza e atenção", escreveu.

"Rafa é um achado, daqueles que a gente procura a vida inteira. Cuida, se entrega, se doa sem esperar nada, nada mesmo, em troca. Não tem tempo ruim nem pessimismo. O copo tá sempre cheio (nos dois sentidos). Quando faz aniversário, mas não somente no 21 de setembro, recebe uma enxurrada de amor. É um novo ciclo que se inicia nesses 2 corações e tô felizão em estar desde o comecinho dele. Que seja mais luz, saúde e sabedoria. Deus e Nossa Senhora guiem sempre seu caminho", assumiu.







