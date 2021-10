Aricia Silva e David Kneip - Reprodução/Montagem

Publicado 02/10/2021 09:58 | Atualizado 02/10/2021 11:19

Arícia Silva está com novo affair e o escolhido da ex-panicat é Davi Kneip. Para quem não lembra, o rapaz é aquele que protagonizou com uma colega de confinamento cenas quentíssimas no reality 'Brincando com Fogo Brasil', da Netflix. Apaixonados, os dois andam viajando para baixo e para cima com vários amigos e passaram alguns dias em um resort na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. O casal evitou tirar fotos junto, mas a coluna que tem um vídeo exclusivo dos pombinhos. O vídeo é exclusivo, gente! Felicidades ao casal.

Veja o vídeo de Arícia Silva e David Kneip juntos pic.twitter.com/zPKZbpjo7n — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 2, 2021