Publicado 02/10/2021 16:45

E o amor venceu! Após uma separação pública envolvendo brigas, acusações, promessa de volta à prostituição e até polícia, Andressa Urach e Thiago Lopes posaram juntos. O clique foi postado por ele no Instagram neste sábado (2). E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o 'ex' quando se referirem a mim", escreveu o empresário na legenda da foto em que aparece abraçado com a mulher e confirmando a reconciliação.