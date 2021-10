Nego do Borel em "A Fazenda" - Reprodução da TV

Publicado 02/10/2021 10:59

Nego do Borel está acompanhando tudo que acontece em 'A Fazenda 13'. Na manhã deste sábado (2), o cantor mandou uma indireta para Dynho Alves. O cantor e Sthe Matos dividiram a cama com Mileide Mihaile e a cena foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Nego, expulso por conta da acusação de estupro de vulnerável contra Dayane Mello, não deixou passar e alfinetou: "O Nego que não vale nada. O Nego que tem que ser expulso de novo".

Mirella, mulher de Dynho, chegou a postar um story durante a madrugada, que foi apagado logo na sequência: "Eu estou vendo as coisas de 'AFazenda', mas para de me encher o saco que eu não tenho nada a ver com o que fulano ou ciclano faz. Obrigada por mandarem. Às vezes tá corrido. Não consigo acompanhar o playplus. E aí vocês me manda, mostram... Mas não me cobrem posicionamentos ou pensamentos. Não tenho o que dizer. Obrigada mesmo pela compreensão", escreveu a cantora.