Dynho Alves falou sobre procedimentos realizados antes de entrar no programaReprodução

Publicado 02/10/2021 09:17

Depois da festa de 'A Fazenda', os nomes de Dynho Alves e Sthe Matos foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque os dois dividiram a mesma cama com Mileide Mihaile. Mirella, mulher de Dynho, chegou a postar um story durante a madrugada, que foi apagado logo na sequência: "Eu estou vendo as coisas da 'Fazenda', mas para de me encher o saco que eu não tenho nada a ver com o que fulano ou ciclano faz. Obrigada por mandarem. Às vezes tá corrido. Não consigo acompanhar o playplus. E aí vocês me manda, mostram... Mas não me cobrem posicionamentos ou pensamentos. Não tenho o que dizer. Obrigada mesmo pela compreensão".

Por conta do vídeo que circulou pelo Twitter, rolou um burburinho de uma possível aproximação entre Dynho e Sthe, mas parece não teve nada entre os dois. Sthe é noiva de Victor Igoh.