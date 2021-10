Sofia Cordeiro e Edson Celulari - Divulgação

Sofia Cordeiro e Edson Celulari Divulgação

Publicado 02/10/2021 05:00

Sofia Cordeiro, do 'The Voice Kids 2018', vive Clara na segunda temporada de 'Chuteira Preta', pela Amazon Prime Vídeo. Aos 14 anos, ela encara a personagem Clara, filha de Kadu (Márcio Kieling), e tem um padrasto na série, o Roni, interpretado por Pedro Garcia Neto. Na trama, Clara sofre poucas e boas nas mãos do personagem de Edson Celulari, que vive o mafioso Rick, um dos vilões. A série conta ainda com Kadu Moliterno, Odilon Wagner, Marcos Breda e Zé Victor Castiel. As gravações foram finalizadas neste fim de semana, no Rio Grande do Sul. São 10 episódios, que devem ser lançados em julho do ano que vem, no canal Prime Box Brazil e, posteriormente, no streaming.