Gabriel Máximo - Divulgação/Gisele Dias

Gabriel MáximoDivulgação/Gisele Dias

Publicado 02/10/2021 10:00

Protagonista do clipe 'Ama Sofre Chora', da Pabllo Vittar, Gabriel Máximo gostou da experiência e repercussão do vídeo. O ator admite o interesse em fazer também outros trabalhos na linha da música. O ator contou que nas redes sociais muitos fãs queriam saber detalhes da sua vida pessoal, já que no clipe seu personagem interpreta o noivo que a abandona a cantora no altar. O ator garante que levou tudo numa boa e entendeu a curiosidade das pessoas.

Formado em Direito, o ator, de 24 anos, nasceu em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Desde 2017, ele vem trabalhando nos palcos, como nos espetáculos 'Sim, mas não prometo', de Daniel Herz, e 'Mãe Coragem e Seus Filhos', de Brecht. No ano passado, ele esteve no filme 'DesafioHitchcock. Ainda este ano, Gabriel interpretará o ator Cauã Reymond no longa-metragem '“O Faixa Preta: a verdadeira história de Fernandinho Tererê'.