Tudo indica que Lucas Penteado e Julia Franhani se entenderam depois da confusão envolvendo o então casal e um segurança do ex-BBB. A jovem usou as redes sociais neste sábado (2) para falar sobre a polêmica da suposta traição na noite anterior e transmitida ao vivo pelo ator no dia anterior.

“Para quem realmente se preocupa está tudo resolvido. Já estou em minha casa, em São Paulo, e está tudo bem. O Lucas também está bem e em casa. No momento não tenho condições de falar sobre o assunto e também não vejo necessidade (...) E para deixar bem claro: não houve traição, viu?! Juízes de internet”, disse Julia.

A noiva do ex-BBB também comentou os ataques que recebeu após o assunto viralizar na web. "Preciso descansar e colocar minha cabeça no lugar para que eu consiga lidar com essas pessoas escrotas de internet. Vocês são doentes, vão se tratar", completou Julia, que anunciou um retorno às redes sociais em breve para conversar com os seguidores.

Na tarde de sexta-feira (1º), o colunista Alessandro Lo-Bianco revelou que, na verdade, Lucas Penteado precisou ser hospitalizado e sair de uma ambulância do condomínio após "um surto", depois que retornou ao local após um evento.