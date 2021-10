Medrado - Reprodução

Publicado 02/10/2021 05:00

A dor de desistir de um sonho só não é maior para Fernanda Medrado do que a vergonha que ela tem dos filhos por ter pedido para sair de 'A Fazenda 13'. Franca, corajosa e preocupada com a multa que vai ter que pagar para a Record (a emissora não abre mão da multa contratual), a cantora admite que não estava preparada psicologicamente para encarar outro reality. "Eu achei que estava, mas não estava, né?".



Medrado revelou, com exclusividade para a coluna, a sua decepção com Tati Quebra Barraco; falou que não tinha nada a favor nem contra de Nego do Borel e tomou pavor por Erasmo Viana. "Ele jamais faria parte do meu círculo de vida. Eu não compactuo com nenhuma palavra que saia da boca dele. Não suporto ele. Lá dentro eu tentei me aproximar, sentei pra conversar, tentei ouvir um pouco da história dele... Ele me elogiava a todo momento e falava mal de mim pelas costas".



Por que você tocou o sino?

Eu já entrei no reality bastante abalada com coisas que estavam acontecendo na minha vida. Quando chegou lá dentro, começaram a rolar várias situações pesadas e bem tristes. Algumas pessoas disseram que eu iria sair de 'A Fazenda 13' cancelada, que eu estava do lado de pessoas que iriam me prejudicar no jogo, que não era para ter amizades com 'x' e 'y' e eram pessoas que eu já estava próxima. Falaram que eu precisava me afastar porque as pessoas aqui fora estariam me vendo de uma forma ruim. Ainda falaram que eu iria sair como 'filha da pu**' e isso me deixou mal. Essa coisa de rejeição me deixou muito mal mesmo. Eu já tenho histórico de rejeição! Isso tudo mexeu demais com a minha cabeça. A hipótese de ter os meus filhos atacados e rejeitados me deixou arrasada. Toquei o sino a segunda vez, as pessoas continuaram a falar, repetiam que eu sairia como 'filha da pu**' e que a minha família seria prejudicada. Fui ficando pior e toquei o sino. Também fui chamada de soberba e que era uma personagem.



Muita gente disse que você ficou com medo de um embate com a Tati Quebra-Barraco. Foi isso?

De forma alguma. As pessoas estão absolutamente erradas se pensam assim. Inclusive, me decepcionei bastante com a Tati. Era uma pessoa que eu tinha muita admiração, mas que lá dentro eu via que conversava com todo mundo, achava que não seria diferente comigo e foi. Eu até questionei: 'você não gosta de mim?'. Ela disse que gostava e que em uma roça não votaria em mim. Depois, eu vi aqui fora como ela falava mal de mim, ria pelas minhas costas. A Tati nem falava o meu nome. Me mandou direct elogiando a minha participação no 'Power' e para os peões dizia que nem tinha assistido ao programa. Estou até agora tentando entender o que aconteceu.



Você acha que não estava psicologicamente preparada pra entrar em um novo reality?

Eu achei que estava, mas não estava, né? Eu queria só buscar o melhor para os meus filhos, uma mudança de vida, porque eu crio os meus dois filhos sozinha. Era o maior sonho da minha vida entrar naquele reality.



Como está a sua cabeça agora?

Eu não estou bem. Eu preciso ter força, eu preciso buscar força. Hoje, eu me sinto uma pessoa sozinha... É difícil. A frase que eu diria pra a minha vida agora é até de uma que está em uma das minhas músicas: 'às vezes forçando o palhaço sorriu'. Nem sempre um palhaço está bem, mas ele precisa trabalhar e fazer os outros sorrirem.



Sua família te apoiou na saída?

Eu posso colocar a minha mãe, o meu pai e os meus filhos como a minha família. Mas de quem eu esperava, eu não tive um abraço que eu queria, não ganhei a palavra que eu precisava.



Qual é o seu maior arrependimento depois de sair de 'A Fazenda'?

Eu não tive arrependimento. Eu usaria a palavra vergonha mesmo. Eu tive vergonha dos meus filhos. Vergonha de olhar pra eles e voltar sem nada.



Como está a questão da multa contratual? E o carro? Vai ter que devolver?

A direção de 'A Fazenda' ainda não entrou em contato comigo. Eles falaram que o jurídico ainda vai entrar em contato comigo. Não devolvi o carro porque eu nem peguei, nem cheguei perto. Não sei como vou poder pagar essa multa e quando eu falo que não tenho condições de pagar, não é história. Não sei o que vou fazer. Não me falaram o valor específico, mas deixaram claro que eu vou ter que pagar a multa por ter desistido de 'A Fazenda 13'.



A Record te procurou desde que você deixou A Fazenda? Te ofereceu algum tipo de assistência?

Uma pessoa da produção da Record me falou que se eu precisar, eu posso usar a psicóloga.



Soube que você saiu da 'Fazenda' e ficou trancada dentro do hotel chorando por dias. O que passava pela sua cabeça?

Eu não consegui ficar no hotel. As minhas coisas estão em um guarda-móveis porque antes de eu entrar em 'A Fazenda 13', o meu aluguel tinha vencido e eu decidi esperar sair do reality para procurar outro imóvel, para alugar um apartamento. Como ainda não aluguei, fui para um hotel e foi muito complicado. Me lembrou o antes do confinamento na sede e me dava crises de choro, fiquei muito mal. Eu desisti de um sonho mas, ao mesmo tempo, eu sentia um alívio por ver as pessoas me acolhendo demais. A pior sensação foi a vergonha de olhar para os meus filhos de mãos atadas, de ter me sentido fraca. Tive vergonha.



Está assistindo ao programa?

Eu assisto por cima, quando eu consigo... Porque me deixa bem mal...



Quem é a pessoa mais tóxica na Fazenda no momento?

Sem dúvidas nenhuma, o Erasmo. Ele jamais faria parte do meu círculo de vida. Eu não compactuo com nenhuma palavra que saia da boca dele. Não suporto ele. Lá dentro eu tentei me aproximar, sentei pra conversar, tentei ouvir um pouco da história dele... Ele me elogiava a todo momento e falava mal de mim pelas costas. Com dois dias de reality ele perguntou se a Lizi já tinha se masturbado pensando em alguém. Naquele momento eu tive nojo. Inclusive meu voto ia ser dele se eu não tivesse tido um atrito com outra pessoa.



O que você achou da expulsão de Nego do Borel?

Eu acho que a Record jamais teria expulsado alguém de um reality sem que um departamento mais sério tenha visto as imagens e ouvido todos os áudios. Não consigo crer que eles não tenham visto tudo, com toda a delicadeza, para tomar uma decisão. Então eu não tenho dúvida de que eles tomaram uma decisão correta pelo que eles viram, assistiram e ouviram, né? Agora quanto à pessoa do caso, é uma pessoa que quase não tive contato lá dentro. Mas uma hora antes da roça, ele sentou comigo e disse que achava que as pessoas usavam a imagem dele para fazer VT, fingiam esquecer as coisas daqui de fora e focar só no jogo. Ele disse que sentia que eu era verdadeira. Só que eu fui a única pessoa que falei na cara dele que eu não ia com a cara dele pelas coisas que ele havia feito aqui fora. Tentei conversar lá dentro, mas não é uma pessoa que eu me sentisse à vontade em ficar perto lá dentro. Acabei levando um voto dele pela minha sinceridade. Não tenho nada contra e nem a favor. Só acho que não quero ele no meu círculo de amizade e de vida.



Qual participante você acha que está fazendo um personagem lá dentro?

Acho que está muito cedo para falar de personagem. Acho que, aos poucos, vai dar para a gente perceber mais. Mas acho que tem pessoas que se fazem de bonzinhos e não são.



O que você conversou com a psicóloga na primeira que você que pediu para sair?

Ela falou que não podia falar nada da parte externa, mas disse pra eu conversar com ela. Eu chorava muito. Mal conseguia ouvir o que a psicóloga falava de tanto que eu chorava. Por fim, ela falava "confia em quem você é. Confia". Eu estava muito abalada.



O que você acha do respaldo psicológico que teve?

Eu acho que eles me deram dentro do possível. Eles não podiam me dar informação daqui de fora. Então colocar um psicólogo pra conversar comigo foi o melhor mesmo a fazer.



Qual é o seu maior medo hoje?

Tenho medo de não ter força. Porque tá bem difícil. Tá bem pesado. O meu maior medo é continuar do jeito que eu estou. Eu acordo todos os dias querendo estar melhor, mas no decorrer do dia eu fico mal. É isso...