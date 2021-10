Adriana Esteves e Eduardo Moscovis - Reprodução

Publicado 02/10/2021 05:00

A Globo decidiu reprisar duas produções campeãs de audiências para dar um 'up' na programação. Depois de anunciar 'O Clone', de Glória Perez, outra novela escolhida é 'O Cravo e a Rosa'. Escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, a trama foi ao ar pela primeira vez em 2000, passou no 'Vale a Pena Ver de Novo' três anos depois, e em 2013 voltou a ser reprisada na emissora. Será a terceira vez do folhetim na programação da Globo, que é chamado já na casa de amendoim - por levantar qualquer coisa. Xiiii! A coluna procurou a assessoria de comunicação do grupo e não obteve resposta até o fechamento da nota.