Influencer Mariani Piaget posa na semana de moda em Paris ao lado de Alexandre Birman - Divulgação

Publicado 02/10/2021 02:00

A influenciadora Mariani Piaget é uma das brasileiras que visitou Paris no período da semana de moda. Ela foi um dos nomes do evento que reuniu famosos, entre eles Neymar, Sasha, Jojo Todynho e Cauã Reymond. A influencer posou ao lado do conceituado empresário Alexandre Birman, que para quem não lembra, marcou presença no último Met Gala ao lado da cantora Anitta. Mari foi convidada para a Presentation Ale Birman.