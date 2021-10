Andressa Urach - Reprodução

Andressa UrachReprodução

Publicado 01/10/2021 22:16 | Atualizado 01/10/2021 22:19

Andressa Urach usou as redes sociais nesta sexta-feira (1) para contar que está tudo bem entre ela e Thiago Lopes. A emprésária ainda chama o oficial de Justiça de ex-marido, mas revelou que eles se acertaram depois da confusão envolvendo até a polícia no fechamento do bordel, onde ela tinha voltado a trabalhar. "Meu ex-marido se arrependeu de me deixar grávida! Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigado pela preocupação de todos", escreveu ela em um storie do Instagram.