Rick Martin - Reprodução/Montagem

Publicado 01/10/2021 16:48 | Atualizado 01/10/2021 19:15

Esta humilde colunista quase caiu da cadeira ao ver o novo visual do cantor porto-riquenho Ricky Martin. Apesar de achar o Robby, o mais bonito entre os Menudos da segunda geração, ele também tinha seus encantos e se tornou um homem bem atraente na faixa dos 30. Perto de completar 50 anos de idade, Ricky deu uma entrevista depois de algum procedimento no rosto e o resultado assustou. Epa!

Ricky Martin, que tem participado de diversas coletivas de imprensa ao lado de Sebastián Yatra e Enrique Iglesias por causa de uma turnê pelos Estados Unidos, recebeu vários comentários sobre a sua nova aparência. Fãs do mundo inteiro questionaram o que ele teria feito no rosto como uma cirurgia plástica pu uma harmonização facial. Até o apresentador Marcos Mion deu pitaco no Twitter. "Meu Deus… acabei de ver uma foto do Ricky Martin com (des)harmonização facial … que triste. Um dos homens mais bonitos de todos os tempos…as pessoas precisam aprender a simplesmente envelhecer e entender que isso é lindo. Faz parte do nosso processo e ponto final".

Mas, logo depois o próprio Ricky Martin explicou o que tinha acontecido. O cantor garantiu que não mexeu no rosto. "Oi, família. Vim aqui porque vocês estão muito preocupados. Preocupados porque supostamente, eu fiz algo no meu rosto. Não fiz. Eu tenho linhas de expressão, rugas e tenho botox. Fiz poucas coisas no rosto e não tenho nada a esconder. Nesse dia, especial da entrevista, eu vinha tomando muitas vitaminas e tive uma reação que foi toda para o rosto. Simplesmente, eu estava inchado, não estava me sentido mal e aí e eu não quis cancelar a entrevista. Está tudo bem comigo, estou saudável", disse Ricky.

Meu Deus… acabei de ver uma foto do Ricky Martin com (des)harmonização facial … que triste. Um dos homens mais bonitos de todos os tempos…as pessoas precisam aprender a simplesmente ENVELHECER e entender que isso é LINDO. Faz parte do nosso processo e ponto final. — Marcos Mion (@marcosmion) October 1, 2021

Gente o que o Ricky Martin fez com o rosto? Ele era um gato pic.twitter.com/lCOeJoRT8U — Lorgula (@lorgula) October 1, 2021