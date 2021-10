Iza - Reprodução

IzaReprodução

Publicado 01/10/2021 17:54 | Atualizado 01/10/2021 17:58

A assistente desta coluna estava disposta a comer duas fatias de bolo de chocolate quando viu uma postagem da cantora Iza avisando que vai estar à frente dos ritmistas da Imperatriz Leopoldinense na Sapucaí no ano que vem. Ela participou e sambou no pé na escolha do samba-enredo na noite desta quinta-feira (30) na Cidade do Samba. A escola de Ramos vai levar ao Sambódromo o enredo 'Meninos, eu vivi... onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine' da carnavalesca Rosa Magalhães, o enredo vai homenagear o também carnavalesco Arlindo Rodrigues, morto em 1987.

As 12 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio estão gravando um programa chamado 'Seleção do Samba' que será exibido partir de 16 de outubro, na Globo e no Globoplay, durante cinco sábados depois do 'Altas Horas'.