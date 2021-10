Ludmilla realiza sonho de se apresentar com Alcione - @gutocosta

Ludmilla realiza sonho de se apresentar com Alcione@gutocosta

Publicado 01/10/2021 11:52

Na noite desta quinta-feira (30), Ludmilla esteve presente com sua avó e sua mulher, Brunna Gonçalves, no show de sua ídola, Alcione. A apresentação aconteceu no Bar da Alcione, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Realizando um sonho, Ludmilla subiu ao palco e cantou com Alcione as músicas 'Faz uma loucura por mim' e 'Meu Ébano'. Além disso, a artista convidou a Marrom para participar da segunda edição de seu álbum de pagode, o 'Numanice'.

Ludmilla anunciou recentemente que sua turnê de pagode, 'Numanice', já tem data para iniciar. Dia 13 de novembro a cantora vai colocar seu gogó pra jogo em um show presencial de estreia no Rio de Janeiro, no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca. O segundo show também já tem data marcada para o dia 4 de dezembro, no Campo de Marte, em São Paulo. As vendas dos ingressos começam na primeira semana de outubro e em breve novas datas em outros estados serão divulgadas.