Lucas Penteado - Reprodução

Lucas PenteadoReprodução

Publicado 01/10/2021 06:31 | Atualizado 01/10/2021 06:44

A madrugada foi animada no mundo das celebridades! O nome do ex-BBB Lucas Penteado foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (1). Isso porque ele fez uma live dizendo que descobriu uma traição da sua noiva. Segundo os insones internautas, há boatos de que a traição aconteceu com um segurança do local que eles estavam. No áudio divulgado pelo Instagram Rainha Matos, Lucas se mostra indignado enquanto o homem fala 'ela tava passando mal'. O ex-BBB rebate falando que falou no 'Altas Horas' e em várias outras entrevistas que a amava.

Mas tem gente garantindo que - depois da confusão - o casal já voltou às boas. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ouça: