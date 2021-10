Andressa Urach e Thiago Lopes - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 06:04 | Atualizado 01/10/2021 07:00

O night club Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, havia confirmado o retorno de Andressa Urach para as noites de entretenimento adulto. Mas, pelo jeito, o plano da ex-modelo foi frustrado por seu ex-marido, Thiago Lopes. O rapaz postou uma foto em seu Instagram dando conta da chegada da polícia ao local e ainda mandou um recado: "Atenção, prostíbulo vagabundo, Gruta Azul. Vai ser assim agora". Pelo jeito, foi ele quem ligou para a polícia denunciando.

Além desse post, Thiago fez outros, avisando que Urach já estava em casa e 'bem pianinha'. Andressa também falou sobre o ocorrido em seu Instagram durante a madrugada desta sexta-feira (1): "Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho, na Gruta Azul, com a polícia; Quer mandar me prender. Por que? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida".