Erasmo Viana/Erika Schneider - Reprodução internet

Publicado 01/10/2021 05:00 | Atualizado 01/10/2021 06:14

Em 'A Fazenda', Erasmo Viana explicou para Bill Araújo por que sua relação com a peoa Érika Schneider não foi à frente aqui fora. O peão disse que acha Erika limitada e isso fez com que o affair não evoluísse para um namoro. Mas esta coluna, que tem boa memória, lembra bem que, na verdade, foi Erika quem não quis assumir o modelo. Tanto que, quando questionada pela imprensa sobre os então boatos de que estaria de rolo com Erasmo, Erika prontamente negou tudo. No entanto, pouco tempo depois o rapaz acabou confirmando publicamente sobre o affair e desmentindo a negativa de Erika.



Na conversa com Bill, Erasmo contou sua versão do que rolou com Erika. "A gente ficou duas vezes, rolou sexo, mas sabe quando você espera algo a mais e quer trocar uma ideia a mais? E aí você vê que fica muito raso e com assuntos muito fúteis... Eu jamais ia chegar nela e falaria isso. Como eu ia chegar nela e falar que a gente ficou, mas a gente não se desenvolveu? Não ia falar pra nenhuma mulher. O fato de eu não ter dado continuidade foi por ter enxergado isso nela. Eu dei muita força pra ela vir pra cá", disse o ex de Gabriela Pugliesi.