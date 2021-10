Fernanda Keulla - Divulgação/RedeTV!

Fernanda KeullaDivulgação/RedeTV!

Publicado 01/10/2021 05:00

A RedeTV! reuniu um time de apresentadores para compor o novo elenco do 'Encrenca', que continua nas noites de domingo no mesmo horário, às 20h, porém totalmente renovado. Júlio Cocielo, Victor Sarro, Viny Vieira, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto irão comandar a nova temporada do Encrenca a partir deste domingo. "Fui recebida de braços abertos pela emissora para este projeto, que é um grande desafio pra mim. Domingo é dia da família, do descanso, do sofá, dos gigantes da televisão. Tenho muito respeito e admiração por todos. Vou me dedicar ao máximo a esse projeto e com muito trabalho e fé em Deus conquistar o coração da audiência", disse Fernanda à coluna com exclusividade.