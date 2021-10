Lipe Ribeiro e Yá Burihan - Reprodução Instagram

Lipe Ribeiro e Yá BurihanReprodução Instagram

Publicado 01/10/2021 11:24 | Atualizado 01/10/2021 11:34

Yá Burihan havia negado recentemente uma informação do Instagram Gossip do Dia, de que ela teria ficado com o ex-noivo, Lipe Ribeiro, em um evento em São Paulo. No entanto, nesta quinta-feira (30), em entrevista ao podcast de Gabi Prado, Yá voltou atrás e confirmou a recaída.

fotogaleria

"Então é mentira que vocês ficaram aqui em São Paulo?", questionou Gabi Prado. Yá então fica sem graça e começa a rir. Mas em seguida confessa a recaída com o ex: "Cara, não tenho porque mentir, vocês sabem. A gente ficou, sim, aqui em São Paulo, mas isso não significa nada", se limitou a dizer a influencer.