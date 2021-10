Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, mostra tatuagem que fez para o sobrinho, João Miguel - Francisco Cepeda / Ag. News

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, mostra tatuagem que fez para o sobrinho, João MiguelFrancisco Cepeda / Ag. News

Publicado 01/10/2021 09:11 | Atualizado 01/10/2021 10:34

Na noite desta quarta-feira (29), a digital influencer, irmã de Whindersson Nunes e agora cantora, Hagda Kerolayne, participou do talk show 'De Cara com Douglas Nobre', apresentado pelo cantor Douglas Nobre, no Youtube. A influencer, que vive em São Paulo há um ano, começou o bate-papo dizendo que ama a terra da garoa e que é completamente reservada, ou seja, prefere ficar dentro de casa assistindo série na companhia da namorada e de amigos.

Hagda é formada em direito e decidiu se arriscar na música de uma maneira bem despretensiosa. Um amigo já tinha uma música quase pronta e a convidou para gravar, quando percebeu, já tinha gravado a faixa e o clipe do projeto 'Melhor assim', lançado recentemente nas plataformas digitais.



Ao ser questionada se Kerolayne se incomoda em ser chamada de "irmã de Whindersson Nunes" nos lugares, a cantora respondeu: "Sim. No começo até que não, mas ultimamente tem me incomodado bastante. Pô cara, eu tenho um nome, tem gente que me chama assim só pra me provocar, até porque eu não sou irmã só do Whindersson, eu tenho mais dois irmãos. Eu quero que me chame pelo meu nome, independente se eu for famosa ou não".

Douglas relembrou o caso da ex-cunhada dela, a cantora Luísa Sonza, que também passou pelo mesmo problema ao ser taxada no início de carreira como “a esposa do Whindersson Nunes”. Em poucas palavras, Hagda rebateu: “É chatinho, é chatinho”.



Sobre a acusação de plágio que Hagda sofreu após lançar seu primeiro single, na qual vários internautas começaram a apontar que a música seria uma cópia da faixa 'Penhasco', de Sonza, a irmã do humorista revelou com exclusividade que está processando um grande empresário do ramo musical e disse que a pessoa em questão, que ela não citou nome, tem uma foto publicada no Instagram a acusando de plágio.



Antes de encerrar o bate papo, Douglas questionou se Hagda mantém contato com as exs do seu irmão: “Com a Maria eu falo sim, todo dia praticamente a gente se fala, a gente se vê, ela vem na minha casa, eu vou na casa dela, ela sempre pergunta se eu estou bem, se estou precisando de alguma coisa. Nós vamos ter uma ligação para o resto da vida, que é o João e isso ninguém tira. Com a Luísa não, eu não falo com ela, eu não tenho contato”.