Gabriel David, diretor de marketing da LiesaReynaldo Néo

Publicado 01/10/2021 05:00

Diretor de Marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David vem recebendo muitas críticas por suas ideias para os próximos anos do Carnaval Carioca. Os planos, a médio prazo, vão de mudar o Sambódromo de lugar, saindo da região central do Rio, passando pela substituição de frisas por lounges, até chegar aos desfiles não lineares.

O namorado de Giovanna Lancellotti também foi quem conduziu as negociações com a Globo para a criação do programa 'Seleção do Samba', que vai mostrar a escolha do samba-enredo das 12 agremiações do Grupo Especial para o Carnaval de 2022. "Vou começar a defender um monte de critérios, que eu sei que vão ser bastante discutidos, que eu vou levar muitas porradas e a galera vai me xingar. Mas, faz parte do meu trabalho. Têm muitas coisas interessantes para serem repensadas", contou ao canal Mais Carnaval.

"Já tá pirando, é desfile de escola de samba, não boate", criticou um internauta. "Alguém tira esse jovem mimado sem noção da realidade da Liesa! Vai acabar com o Carnaval", comentou o segundo sambista e o terceiro completou: "Ideias ótimas pro Lollapalooza. Não pra uma manifestação de cultura popular preta, diga-se de passagem".

O 'Seleção do Samba', parceria da TV Globo com a Liesa, terá apresentação de Luis Roberto e comentários de Milton Cunha e Teresa Cristina, será apresentado em uma série de cinco programas que vão ao ar aos sábados, após o "Altas Horas", a partir de 16 de outubro, e também no GloboPlay.