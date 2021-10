Antônio Macedo e Liziane Gutierrez - Reprodução

Publicado 01/10/2021 05:00 | Atualizado 01/10/2021 06:18

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de 'A Fazenda 13'. Perdeu de cara a chance de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da RecordTV, mas ganhou uma mansão, avaliada em R$ 5 milhões, de presente do ex-marido. Isso mesmo, minha gente! A influenciadora foi surpreendida com as chaves da casa ao lado, onde já mora o executivo de vários cassinos em Las Vegas, Antônio Macedo. Ele comprou a propriedade na cidade americana para ter Liziane protegida e por perto. "Ele ainda é apaixonado por ela, mas não aceita muito essa coisa dela ser famosa e conhecida mundialmente. Antônio é muito discreto e não sabe se vale a pena tentar uma reconciliação. A Liziane quer", contou à coluna uma fonte próxima ao ex-casal.