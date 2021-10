MC Gui - Reprodução Instagram

MC GuiReprodução Instagram

Publicado 01/10/2021 05:00

Respondendo na Justiça de São Paulo a um processo movido por um motorista de aplicativo, MC Gui - que está confinado atualmente em 'A Fazenda' -pode vir a receber a visita de um oficial de Justiça na sede do reality, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Nesta ação, o motorista Alef Santos pede uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil por ter sido acusado, em 2020, de ter roubado as malas do cantor com objetos para doação, que foram transportadas em seu carro através de uma corrida pelo aplicativo Uber. O processo está em fase de tentar notificar MC Gui sobre a causa e caso ele não tenha deixado uma procuração de plenos poderes para que alguém receba a intimação aqui fora, a Justiça vai bater na porta do reality da Record.



Alef alega que sequer sabia que as malas eram de MC Gui, e ainda afirma que quando chegou ao local de destino para entregá-las, na Zona Leste de capital paulista, ficou esperando por dez minutos alguém aparecer para retirá-las, e depois avisou que não poderia aguardar mais, uma vez que o local era perigoso. Foi então que entrou em contato com o responsável por colocar as malas no carro para avisar que deixaria as bagagens para serem retiradas diretamente na sede da Uber, localizada no bairro Penha de França.



O responsável por despachar as malas no carro registrou um boletim de ocorrência contra o motorista, alegando que ele supostamente havia se apropriado indevidamente das bagagens. Não bastasse, MC Gui foi até suas redes sociais com milhões de seguidores e expôs toda a situação publicamente. Além de compartilhar uma foto de Alef nos stories, Gui ainda contou aos fãs que teria sido vítima de um motorista de Uber que havia roubado suas malas com doações que seriam destinadas a outro estado.



Alef então procurou a delegacia mais próxima, localizada no bairro da Penha, e registrou um boletim de ocorrência contra MC Gui por calúnia. Ele foi chamado por Gui de "ladrão de muambas e de cestas básicas". O advogado do profissional sustenta na ação que a postura de MC Gui de acusar seu cliente de roubo publicamente seria uma tentativa de "abafar" a polêmica envolvendo o cantor e uma criança que ele humilhou e tirou sarro durante férias na Disney. Na ocasião, a postura de MC Gui foi massacrada pela opinião pública. "Há de observar que em poucas manifestações (dos seguidores de Gui) as pessoas falam mal do requerido, alegando que o mesmo arquitetou essa situação para se promover perante a mídia, para tentar limpar sua barra perante os atos praticados nos Estados Unidos", diz um trecho da acusação que consta na petição inicial da ação. O advogado de Alef afirma também que seu cliente passou a receber mensagens dos fãs de MC Gui em tom de ameaça, além de ofensas, após o cantor expor o caso nas redes sociais, "tendo sua vida transformada em um inferno social".



E após as malas terem sido entregues de volta no mesmo endereço de onde foram retiradas, MC Gui retirou as publicações com as acusações do ar, mas o estrago na reputação do profissional, segundo ele, já estava feito.