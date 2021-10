Redação da Record - Reprodução

Redação da RecordReprodução

Publicado 01/10/2021 05:00 | Atualizado 01/10/2021 06:20

Um 'Manual de Estilo' para repórteres vem dando o que falar nos bastidores da Record TV. Tudo por causa de algumas das 'proibições' que constam nele. Para os homens, não é permitido o uso de gel de cabelo, nem regata sem gola 'v' por baixo da blusa social. E olha que as regras do que 'não fazer' para os jornalistas são mais ok. Já no caso das mulheres: não usar cinto para "não errar", deixar babyliss pra vida pessoal, unhas apenas em tons claros ou neutros e acessórios quase que imperceptíveis são algumas das exigências...