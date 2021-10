Estúdios Globo - Reprodução

Estúdios GloboReprodução

Publicado 01/10/2021 05:00

Com o fim da nova 'Malhação', que já estava em processo de preparação de elenco, e as últimas notícias, o assunto que corre solto nos bastidores da TV Globo, principalmente no elenco de 'Nos Tempos do Imperador' e 'Um Lugar Ao Sol', é a não renovação com a emissora.



O elenco não sente mais prestígio e segurança na empresa e quer estar livre para migrar para o streaming. A Record TV anda bem cotada pelos altos cachês e valorização de seus atores. Pelo visto, na emissora dos Marinho, o último que sair que apague a luz…