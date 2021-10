Aiane Freitas - Divulgação

Aiane Freitas não vê a hora de entrar no Anhembi no próximo ano. É que ela está realizando o sonho de desfilar no Carnaval pela primeira vez. E para felicidade ser completa, sua casa pelos próximos meses será a Império de Casa Verde, que entra na Avenida em 2022 com o enredo: 'O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções', cujo principal homenageado é o influenciador digital Carlinhos Maia, amigo pessoal da modelo.

"Sem explicação a sensação, vai ser a realização de um sonho pra mim desfilar em uma escola de samba, ainda mais com o meu maior ídolo e inspiração sendo homenageado. Vai ser literalmente uma felicidade em dose dupla, ansiosa por esse momento", conta a influenciadora.Aiane revela que foi o próprio Carlinhos quem a convidou. "Estava em São Paulo e o Carlinhos e o Lucas (marido do humorista) me convidaram pra ir com eles pra uma live que ia ter da Império de Casa Verde. O enredo da escola vai ser em homenagem à história do Carlinhos Maia. Ele vai ser o primeiro influenciador a ser homenageado por uma escola de samba. Daí fiz uma participação que foi de arrepiar a sensação. O Carlinhos me falou que eu iria participar, foi uma alegria sem fim, desde criança sonho em desfilar no Carnaval", relata a modelo, que faz parte da Turma do Carlinhos Maia.Ela conta que pretende fazer uma preparação especial para fazer bonito no Anhembi. "Já cuido do meu corpo, minha mente, agora é manter e focar mais ainda pra chegar lá bem. Quero fazer aula de samba pra arrasar na Avenida e também ir aos ensaios da escola, que irão começar agora em outubro".Aiane faz segredo sobre qual será o posto que vai ocupar na escola de samba paulista. "Ainda não posso falar detalhes, mas vai ser incrível. Em breve conto pra vocês", finaliza.